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Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (170)
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Президент Узбекистана возложил венок к монументу "Скорбящая мать" и поучаствовал в праздничных мероприятиях.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В День памяти и почестей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию монумента "Скорбящая мать", сообщает пресс-служба президента республики.

"Сегодня в нашей стране царят мир и спокойствие. Дети здоровы, в душах матерей – спокойствие. 9 мая – День Памяти и Почестей призывает нас ценить эти мирные дни, дружить и сотрудничать со всеми народами, строить светлое будущее",- говорится в сообщении.

Президент республики Узбекистан посетил Площадь памяти в Ташкенте. Мирзиёев возложил цветы к монументу и поздравил собравшихся.

  • Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
    Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
    Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
    Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
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© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков

Монумент "Скорбящая мать" воплощает собой всю боль, все тяготы и лишения населения во времена войны. Венки к подножию памятника возложили представители министерств и ведомств.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
© Sputnik / Алексей Никольский
Шавкат Мирзиёев принял поздравления с 9 Мая от Владимира Путина

Сегодня по всему Узбекистану пройдут праздничные мероприятия в честь 9 Мая - Дня памяти и почестей.

В Ташкенте уже проходит выставка военной техники. Около ледового комплекса Humo Arena также организованы народные гулянья. Патриотический фестиваль организован Министерством обороны республики.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (170)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, возложение венков, 9 Мая, День Памяти и Почестей



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