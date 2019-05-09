ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В День памяти и почестей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию монумента "Скорбящая мать", сообщает пресс-служба президента республики.
"Сегодня в нашей стране царят мир и спокойствие. Дети здоровы, в душах матерей – спокойствие. 9 мая – День Памяти и Почестей призывает нас ценить эти мирные дни, дружить и сотрудничать со всеми народами, строить светлое будущее",- говорится в сообщении.
Президент республики Узбекистан посетил Площадь памяти в Ташкенте. Мирзиёев возложил цветы к монументу и поздравил собравшихся.
- Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков© Пресс-служба президента Узбекистана.
- Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков© Пресс-служба президента Узбекистана.
Монумент "Скорбящая мать" воплощает собой всю боль, все тяготы и лишения населения во времена войны. Венки к подножию памятника возложили представители министерств и ведомств.
Сегодня по всему Узбекистану пройдут праздничные мероприятия в честь 9 Мая - Дня памяти и почестей.
В Ташкенте уже проходит выставка военной техники. Около ледового комплекса Humo Arena также организованы народные гулянья. Патриотический фестиваль организован Министерством обороны республики.