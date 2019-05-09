Президент Узбекистана возложил венок к монументу "Скорбящая мать" и поучаствовал в праздничных мероприятиях.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В День памяти и почестей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию монумента "Скорбящая мать", сообщает пресс-служба президента республики.

"Сегодня в нашей стране царят мир и спокойствие. Дети здоровы, в душах матерей – спокойствие. 9 мая – День Памяти и Почестей призывает нас ценить эти мирные дни, дружить и сотрудничать со всеми народами, строить светлое будущее",- говорится в сообщении.

Президент республики Узбекистан посетил Площадь памяти в Ташкенте. Мирзиёев возложил цветы к монументу и поздравил собравшихся.

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков © Пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков © Пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков © Пресс-служба президента Узбекистана. 1 / 3 © Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти предков

Монумент "Скорбящая мать" воплощает собой всю боль, все тяготы и лишения населения во времена войны. Венки к подножию памятника возложили представители министерств и ведомств.

© Sputnik / Алексей Никольский Шавкат Мирзиёев принял поздравления с 9 Мая от Владимира Путина

Сегодня по всему Узбекистану пройдут праздничные мероприятия в честь 9 Мая - Дня памяти и почестей.

В Ташкенте уже проходит выставка военной техники. Около ледового комплекса Humo Arena также организованы народные гулянья. Патриотический фестиваль организован Министерством обороны республики.