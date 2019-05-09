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Рядом с домом: швейные предприятия предоставят женщинам рабочие места

Рядом с домом: швейные предприятия предоставят женщинам рабочие места

© УзА
Общество
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Запланировано строительство еще 3 подобных предприятий в Акалтынском районе Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В махалле "Шодлик" начало свою работу одно из швейных предприятий в рамках программы занятости женщин, сообщает УзА.

Предприятие создавалось на основе китайских технологий. Его проектная стоимость 1,8 млрд сумов. Оно обеспечит работой 120 женщин в регионе. Холдинговой компанией “Пахтасаноат” было запланировано строительство еще трех таких предприятий в разных регионах Акалтынского района.

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Для выполнения инициативы поначалу был сформирован список безработных женщин в регионе. После окончательного завершения строительства предприятий работу получат более 480 представительниц прекрасного пола.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Многие из женщин уже прошли обучение на краткосрочных курсах, которые были специально открыты при колледжах в Акалтынском районе.

На открытии предприятия выступили заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Комитета женщин Узбекистана Т.Норбаева, хоким Сырдарьинской области Г.Мирзаев.

В прошлом году президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом, побеседовал со швеями в городе Маргилане на производстве женской одежды ООО "Наримтекс".

Теги:
швейное производство, предприятия, права женщин, Комитет женщин Узбекистана, рабочие места



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