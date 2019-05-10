Династия цирковых артистов Зариповых – одна из самых известных не только в Узбекистане, но и во всем мире. Она существует почти 120 лет и объединяет более 50 мастеров цирка разных жанров.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Вчера состоялось торжественное вручение: хоким Ташкента Жахонгир Артыкходжаев подарил ключи от квартиры основателю цирковой династии, ветерану и народному артисту Узбекистана Хакиму Зарипову, сообщает хокимият Ташкента.

"Хаким Зарипов – человек уникальный во всех отношениях. Только представьте – 80 лет из своей непростой и долгой жизни он отдал главному делу своей жизни – цирку. И сегодня, несмотря на свои 96 лет, Зарипов продолжает работать. Династия цирковых артистов Зариповых – одна из самых известных не только в Узбекистане, но и во всем мире. Она существует почти 120 лет и объединяет более 50 мастеров цирка разных жанров", - говорится в сообщении.

Хокимият Ташкента Артист цирка Зарипов получил новую квартиру от хокима Ташкента

День памяти и почестей – особый праздник для народа Узбекистана. В этот день внимание и благодарность получают не только ветераны и участники Второй мировой войны, но и те, кто заслужил почтение своим жизненным примером.

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Напомним, вчера, в День памяти и почестей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию монумента "Скорбящая мать".