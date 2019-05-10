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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей

В Ташкенте построят Парк Победы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (180)
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Об этом заявил в своем выступлении, посвященному Дню памяти и почестей, Шавкат Мирзиёев. По его словам, проектно-строительные работы уже начаты.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. В Ташкенте к 75-летию Великой Победы над фашизмом будет построен парк Победы, сообщает "Даракчи".

Об этом заявил в своем выступлении, посвященному Дню памяти и почестей, Шавкат Мирзиёев. По его словам, проектно-строительные работы уже начаты.

"Этот парк станет еще одним практическим воплощением нашего преклонения перед подвигом народа в той жестокой войне", - сказал глава республики.

Примечательно, что в парке также будет возведен Музей славы, в формировании которого будут предусмотрены рекомендации ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.

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Напомним, в День памяти и почестей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию монумента "Скорбящая мать". Также в Ташкенте прошла выставка военной техники. Около ледового комплекса Humo Arena также были организованы народные гулянья. Патриотический фестиваль организован Министерством обороны республики.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (180)
Теги:
9 Мая, 9 мая, победа, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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