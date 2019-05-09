Школа мужества и источник гордости: праздник в ботаническом саду

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В Ташкенте пошло торжественное мероприятие к Дню Памяти и Почестей, сообщает пресс служба Президента Узбекистана.

Пресс-служба президента Узбекистана Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду

Шавкат Мирзиёев открыл церемонию и особенно тепло поприветствовал каждого ветерана, присутствующего на мероприятии. Президент пожелал им крепкого здоровья и долгой жизни.

Пресс-служба президента Узбекистана Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду

Ветераны прочитали молитву с пожеланиями мира и спокойствия стране и благополучия народу.

Сад был украшен инсталляциями и композициями военной тематики. Также в парк привезли военную технику и даже поезда. Гостям праздника показали костюмированную реконструкцию, посвященную подвигам генерала Собира Рахимова.

Пресс-служба президента Узбекистана Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду

Затем выступили танцевальные и вокальные коллективы республики. Взрослые и дети пели, танцевали и играли на народных инструментах. Также все желающие могли отведать полевой кухни.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров День памяти и почестей в Ташкенте завершился праздничным салютом

Еще утром, в День памяти и почестей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию монумента "Скорбящая мать". Также в Ташкенте проходит выставка военной техники. Около ледового комплекса Humo Arena также организованы народные гулянья. Патриотический фестиваль организован Министерством обороны республики.