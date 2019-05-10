С сегодняшнего дня узбекские водители включают фары на автомобилях днем

С 10 мая автомобилистам также запрещено пересекать стоп-линию, введен запрет на управление велосипедом или мопедом на проезжей части одной рукой.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. С сегодняшнего дня водители автомашин в Узбекистане обязаны ездить днем с включенными фарами ближнего света и не пересекать стоп-линию.

"Изменения, в соответствии с которыми транспортным средствам в дневное время суток обязательно передвигаться с включенным ближним светом фар или дневным светом, выступили в силу с 10 мая", - сказал представитель МВД, пишет РИА Новости.

С 10 мая автомобилистам также запрещено пересекать стоп-линию, введен запрет на управление велосипедом или мопедом на проезжей части одной рукой.

Изменения также предусматривают ввод в действие 28 новых дорожных знаков, в их числе знак, разрешающий проезд на красный цвет, радара, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Свети в оба: водителей в Узбекистане обязали включать фары днем >>

Кроме того, при перевозке строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, продовольственных, а также иных сыплющихся товаров они должны быть в обязательном порядке покрыты брезентом или иным толстым материалом.

Остановка разрешается в населенных пунктах на дорогах с двойной полосой движения и на дорогах с односторонним движением без трамвайных путей посередине. Транспортное средство, движущееся по кольцевой, имеет приоритет перед транспортным средством, въезжающим на кольцевую дорогу.