Почему на "Братских могилах" детали из пенопласта – ответ хокимията

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В пресс-службе хокимията Ташкента объяснили, почему бронзовые элементы мемориала "Братские могилы" были заменены на детали из крашенного пенопласта.

Дело в том, что при реконструкции мемориала устаревшие и потерявшие первоначальный вид мраморные плиты были заменены на новые. Чтобы они прослужили как можно дольше, плитам требуются время и определенная нагрузка.

"В связи с этим в настоящее время элементы военной символики, которые присутствовали на мраморных досках мемориала, временно заменены на детали из пенопласта", — сообщается на Telegram-канале столичной администрации.

Бронзовые детали будут возвращены примерно через две недели.

Девятого мая, в День памяти и почестей, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" прошло традиционное возложение цветов. Кроме того, там состоялась еще и локальная акция "Бессмертный полк".