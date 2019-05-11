Почему на "Братских могилах" детали из пенопласта – ответ хокимията

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В пресс-службе хокимията Ташкента объяснили, почему бронзовые элементы мемориала "Братские могилы" были заменены на детали из крашенного пенопласта.
Дело в том, что при реконструкции мемориала устаревшие и потерявшие первоначальный вид мраморные плиты были заменены на новые. Чтобы они прослужили как можно дольше, плитам требуются время и определенная нагрузка.
Бронзовые детали будут возвращены примерно через две недели.
Девятого мая, в День памяти и почестей, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" прошло традиционное возложение цветов. Кроме того, там состоялась еще и локальная акция "Бессмертный полк".