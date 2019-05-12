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Автомобильная дорога в Ташкенте

Кто имеет право не пристегиваться – разъяснение Минюста Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В министерстве объяснили, в каких случаях водители и пассажиры имеют право не пристегиваться.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили, кому разрешено не пристегиваться ремнями безопасности.

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Такое право имеют дети до 12 лет, находящиеся на заднем сиденье машины, инструкторы практических занятий по управлению автомототранспортным средством или средством городского электрического транспорта, когда транспортным средством управляет обучаемый, а также беременные женщины, больные пассажиры, состояние которых не позволяет им пристегнуться. Кроме того — водители, выполняющие маневр движения задним ходом.

При движении в населенном пункте ездить без ремня могут водители линейных такси и пассажиры на заднем сиденье такси, а также водители и пассажиры специальных транспортных средств с соответствующими цветографическими схемами на наружной поверхности.

Напомним, с 10 мая водители автомашин в Узбекистане обязаны ездить днем с включенными фарами ближнего света и не пересекать стоп-линию.

Теги:
пассажиры, водитель, Дорожное движение, ПДД, безопасность



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