Кто имеет право не пристегиваться – разъяснение Минюста Узбекистана

Такое право имеют дети до 12 лет, находящиеся на заднем сиденье машины, инструкторы практических занятий по управлению автомототранспортным средством или средством городского электрического транспорта, когда транспортным средством управляет обучаемый, а также беременные женщины, больные пассажиры, состояние которых не позволяет им пристегнуться. Кроме того — водители, выполняющие маневр движения задним ходом.
При движении в населенном пункте ездить без ремня могут водители линейных такси и пассажиры на заднем сиденье такси, а также водители и пассажиры специальных транспортных средств с соответствующими цветографическими схемами на наружной поверхности.
Напомним, с 10 мая водители автомашин в Узбекистане обязаны ездить днем с включенными фарами ближнего света и не пересекать стоп-линию.