Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте военнослужащие со своими семьями приняли участие в оздоровительной акции, сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.
Цель мероприятия — укрепление здоровья граждан, в первую очередь молодежи.
Участники прошли около пяти километров. На протяжении всего пути их поддерживала музыка в исполнении военного оркестра Академии Вооруженных сил.
На финише участников ждал концерт.
Ранее в Министерстве здравоохранения Узбекистана напомнили, что ожирение значительно повышает риск развития множества опасных заболеваний, и призвали граждан правильно питаться, отказаться от алкоголя и табака, а также повысить двигательную активность.