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Военнослужащие Узбекистана приняли участие в оздоровительной акции

Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни

Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Общество
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Участники прошли около пяти километров. На финише их ждал концерт.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте военнослужащие со своими семьями приняли участие в оздоровительной акции, сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана. 

Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни

Цель мероприятия — укрепление здоровья граждан, в первую очередь молодежи.

Участники прошли около пяти километров. На протяжении всего пути их поддерживала музыка в исполнении военного оркестра Академии Вооруженных сил.

Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни

На финише участников ждал концерт.

Ранее в Министерстве здравоохранения Узбекистана напомнили, что ожирение значительно повышает риск развития множества опасных заболеваний, и призвали граждан правильно питаться, отказаться от алкоголя и табака, а также повысить двигательную активность.

Теги:
здоровье, спорт, Ташкент, Акция, военные, Минобороны Узбекистана



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