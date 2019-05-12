Участники прошли около пяти километров. На финише их ждал концерт.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте военнослужащие со своими семьями приняли участие в оздоровительной акции, сообщили в пресс-службе Минобороны Узбекистана.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни

Цель мероприятия — укрепление здоровья граждан, в первую очередь молодежи.

Участники прошли около пяти километров. На протяжении всего пути их поддерживала музыка в исполнении военного оркестра Академии Вооруженных сил.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана Военнослужащие Узбекистана поддержали акцию за здоровый образ жизни

На финише участников ждал концерт.

Ранее в Министерстве здравоохранения Узбекистана напомнили, что ожирение значительно повышает риск развития множества опасных заболеваний, и призвали граждан правильно питаться, отказаться от алкоголя и табака, а также повысить двигательную активность.