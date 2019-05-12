Минздрав Узбекистана призвал граждан худеть

Ранее немецкие ученые назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана напомнили, что ожирение значительно повышает риск развития множества опасных заболеваний.

© Sputnik / Asatur Yesayants Ученые вычислили продукт от ожирения – узбекистанцев это окрылит

Избыточный вес может стать причиной метаболического синдрома, сахарного диабета, ишемических болезней сердца, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонических заболеваний, хронической венозной недостаточности, холецистита, артрита, остеохондроза и остеоартроза, позвоночных грыж, жировой дистрофии печени, онкологических заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Земле люди чаще всего умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а ожирение является одной из причин их развития, отметили в пресс-службе Минздрава.

Лишний вес появляется из-за малоподвижного образа жизни, эндокринных заболеваний, неправильного питания, стрессов, а также по причине генетической предрасположенности.

В министерстве призвали граждан правильно питаться, отказаться от алкоголя и табака, а также повысить двигательную активность, тем более что ведомство часто проводит такие мероприятия, как "День ходьбы", "Марафон ходьбы", "День шага на пути к здоровью", "День велопрогулки", "Активная ходьба на пять километров", "День здорового похудения" и "Активная ходьба и спортивные соревнования среди учреждений".

© Sputnik / Владимир Вяткин Заразное ожирение, или Как не "подцепить" лишние килограммы

Ходьба помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, образование опасных опухолей, хронические заболевания дыхательных путей и сахарный диабет. Кроме этого, благодаря спорту можно навсегда избавиться от вредных привычек.

Ранее эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. На первом месте этого антирейтинга оказался Узбекистан. Кандидат медицинских наук Наталья Денисова отметила, что в государствах, где жирное мясо не является частью традиционного рациона, например, в Японии или странах Средиземноморья, смертность гораздо ниже.