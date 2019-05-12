Певец Тахир Садыков выступит на ташкентском Бродвее

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Ташкент любит тебя".

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Популярный певец Тахир Садыков 12 мая встретится с поклонниками на ташкентском Бродвее.

Как отметили в пресс-службе столичного хокимията, мероприятие организовано "по многочисленным просьбам". Оно пройдет в рамках проекта "Ташкент любит тебя". Начало запланировано на 18:00 по местному времени.

Тахир Садыков наиболее известен как давний солист, гитарист и автор песен рок-группы "Болалар". Также создал успешную сольную карьеру.

"Ташкент любит тебя" — комплексная программа по улучшению городской среды.

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