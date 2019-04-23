Артистка Халима зажгла на концерте популярного певца в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Популярная узбекская юмористка Халима Ибрагимова поделилась со своими подписчиками в Instagram видео с концерта эстрадного певца Алишера Файза.
На записи артистка пребывает в прекрасном настроении, и в какой-то момент, услышав, видимо, любимый хит, встала со своего места и начала танцевать.
Халима пела вместе с Файзом его песню и двигалась в такт музыке, так что певец не мог оставить этого без внимания. Он подошел к ней и одобряюще улыбался.
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Эхх Тошкондан Хоращимгачааааа такойдее яшшеен @alisherfayz_official талабларига биноан 🙃😚 📺 #дундиккина
Напомним, в начале года, в январе, Халима отправилась в Объединенные Арабские Эмираты на Кубок Азии, чтобы поболеть за свою страну. Там артистка также активно и творчески поддерживала сборную республики.
А после яркой победы сборной радости звезды не было предела – она исполнила на трибунах национальные танцы под национальные мелодии.
В феврале "Узбекконцерт" лишил Халиму лицензии после публикации в социальной сети видео, где актриса нецензурно выражалась.