Артистка Халима зажгла на концерте популярного певца в Ташкенте

Ибрагимова поддержала своего коллегу по цеху - артиста Алишера Файза, станцевав национальный танец на его концерте.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Популярная узбекская юмористка Халима Ибрагимова поделилась со своими подписчиками в Instagram видео с концерта эстрадного певца Алишера Файза.

На записи артистка пребывает в прекрасном настроении, и в какой-то момент, услышав, видимо, любимый хит, встала со своего места и начала танцевать.

Халима пела вместе с Файзом его песню и двигалась в такт музыке, так что певец не мог оставить этого без внимания. Он подошел к ней и одобряюще улыбался.

Напомним, в начале года, в январе, Халима отправилась в Объединенные Арабские Эмираты на Кубок Азии, чтобы поболеть за свою страну. Там артистка также активно и творчески поддерживала сборную республики.

А после яркой победы сборной радости звезды не было предела – она исполнила на трибунах национальные танцы под национальные мелодии.

В феврале "Узбекконцерт" лишил Халиму лицензии после публикации в социальной сети видео, где актриса нецензурно выражалась.