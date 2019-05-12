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Мобильные телефоны в школах Узбекистана: запреты и разрешения

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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В образовательном учреждении ребенок может использовать телефон исключительно с целью оперативной связи с родителями.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили гражданам Узбекистана, в каких случаях дети могут пользоваться мобильными телефонами в школьных стенах. 

Ученицы узбекской школы
Пресс служба Минобразования Узбекистана
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В образовательном учреждении ребенок может использовать телефон исключительно с целью оперативной связи с родителями, близкими родственниками, руководителями или работниками образовательных учреждений, причем только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости. Речь здесь идет не только о звонках и SMS-сообщениях, но и о MMS, GPRS-сообщениях, Bluetooth, интернете.

"Для проведения разговора по телефону между занятиями и различными мероприятиями необходимо выйти из помещения в коридор или в холл, диалог вести тихо и кратко", — говорится в публикации.

Ранее в школе №141 Шайхантахурского района Ташкента произошел инцидент, в результате которого родители двоих учеников были оштрафованы за неисполнение своих обязанностей. Один из мальчиков мешал учителю вести урок и даже оскорбил педагога, другой снимал происходящее на мобильный, а позже разослал видео своим одноклассникам.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, мобильный телефон, дети, Школа



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