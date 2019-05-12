Мобильные телефоны в школах Узбекистана: запреты и разрешения

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили гражданам Узбекистана, в каких случаях дети могут пользоваться мобильными телефонами в школьных стенах.
"Для проведения разговора по телефону между занятиями и различными мероприятиями необходимо выйти из помещения в коридор или в холл, диалог вести тихо и кратко", — говорится в публикации.
Ранее в школе №141 Шайхантахурского района Ташкента произошел инцидент, в результате которого родители двоих учеников были оштрафованы за неисполнение своих обязанностей. Один из мальчиков мешал учителю вести урок и даже оскорбил педагога, другой снимал происходящее на мобильный, а позже разослал видео своим одноклассникам.