Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте будет сдана к концу года

Тоннельная часть построена на 85%, кольцевая часть дороги – на 70%, верхний уровень путепровода – на 35%.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Новую трехуровневую транспортную развязку в Ташкенте сдадут уже к концу 2019 года, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

Данная развязка находится на одном из самых загруженных дорожных участков Ташкента, на перекрестке улиц Ахангаран и Махтумкули.

© АО O'zbekiston Temir Yo'llari Строительство трёхуровневой развязки в Ташкенте

Строительство уникальной и первой в Узбекистане развязки подобного рода было начато по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

В Ташкенте появится первая в стране трехуровневая транспортная развязка >>

За небольшой срок специалисты УП "Трест "Куприккурилиш" проделали серьезную работу по реализации данного проекта: уже завершилась прокладка тоннеля и установка основных шести опор эстакадной части путепровода, на трех из них установлены ригели.

"На сегодняшний день выполнено более 150 тысяч кубометров земляных и свыше 11 тысяч кубометров бетонных работ. Инженерно-технический состав и профессиональные рабочие – арматурщики, бетонщики, дорожные рабочие и многие другие специалисты – работают практически круглосуточно", - говорится в сообщении.

Как итог: тоннельная часть построена на 85%, кольцевая часть дороги – на 70%, верхний уровень путепровода – на 35%.

Напомним, что суммарная длина трехуровневого путепровода составит 618 метров, ширина - 30 метров. Круговая трасса рассчитана на шесть автомобильных полос. Каждое направление автомобильного проезда будет трехполосным. Данный участок пути будет оснащен системами освещения и водоотведения.