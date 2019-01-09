В Ташкенте появится первая в стране трехуровневая транспортная развязка

Суммарная длина трехуровневого путепровода составит 618 метров, ширина - 30 метров. Круговая трасса рассчитана на шесть автомобильных полос.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Ташкенте на пересечении улиц Ахангаран и Паркент возводится первая в стране трехуровневая транспортная развязка. Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".

Пресс-служба президента Узбекистана В Ташкенте строят трехуровневую развязку

На первом этапе строительства запланировано построить тоннель длиной в 484 метра, шириной 26,7 метра и вертикальным габаритом 5,5 метра. Каждое направление автомобильного проезда будет трехполосным. Данный участок пути будет оснащен системами освещения и водоотведения.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Как изменится транспортный комплекс Ташкента

На втором этапе строительства планируется возвести кругообразный путепровод, который в диаметре составит 50 метров, а в высоту - один метр над уровнем земли.

Намечается также восстановление моста, связывающего улицы Аэропорт-Восточный и Махтумкули, расположенного на данной территории.

"Это направление обеспечит удобство передвижения для водителей транспортных средств, движущихся в сторону городов Паркент, Чирчик и Бостанлык Ташкентской области", - говорится в сообщении.

Также на этом участке дороги планируется проложить современную магистраль, которая позволит в общей сложности сократить расстояние на 20 км в данном направлении.

Суммарная длина трехуровневого путепровода составит 618 метров, ширина - 30 метров. Круговая трасса рассчитана на шесть автомобильных полос.