Более 30% сотрудников ГНК Узбекистана провалили аттестацию

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Государственном налоговом комитете отчитались о прохождении аттестации сотрудниками в четырех районах столицы, сообщается в социальных сетях ведомства.
ГНК подвел предварительные итоги проверки. Успешно прошли аттестацию менее половины сотрудников, около 44%. Еще 30% не справились с предложенными заданиями. А 26% служащих прошли аттестацию только условно.
Проверка проводилась в соответствии с четко установленным регламентом. Каждый из аттестуемых отвечал на вопросы согласно профилю своей работы в ведомстве. Вопросы были составлены и подготовлены заранее.
Аттестация должна выявить наиболее сильных и грамотных специалистов, способных работать на высоких должностях и вносить вклад в развитие системы.
Напомним, что сотрудников государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.