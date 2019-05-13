ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Государственном налоговом комитете отчитались о прохождении аттестации сотрудниками в четырех районах столицы, сообщается в социальных сетях ведомства.

ГНК подвел предварительные итоги проверки. Успешно прошли аттестацию менее половины сотрудников, около 44%. Еще 30% не справились с предложенными заданиями. А 26% служащих прошли аттестацию только условно.

Пресс- служба ГНК Более 30% сотрудников ГНК Узбекистана провалили аттестацию

Проверка проводилась в соответствии с четко установленным регламентом. Каждый из аттестуемых отвечал на вопросы согласно профилю своей работы в ведомстве. Вопросы были составлены и подготовлены заранее.

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Аттестация должна выявить наиболее сильных и грамотных специалистов, способных работать на высоких должностях и вносить вклад в развитие системы.

Напомним, что сотрудников государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.