Против налоговиков Шайхантахурского района завели уголовное дело

В течение 15 лет в данном ГНИ ни разу не было ротации, что позволяло сотрудникам инспекции вести коррумпированную деятельность на основе общих сговоров.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Сотрудников государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал пресс-службы ГНК.

Согласно данным, образовалась коррумпированная ячейка в лице ГНИ Шайхантахурского района, на чьих сотрудников систематически поступали жалобы, свидетельствующие о вымогательстве и коррупции.

"Сотрудники данного ГНИ много лет работали не в интересах государства или бюджета, а в собственных корыстных целях, организовав коррумпированную паутину, куда от безысходности попадали предприниматели. В результате средства, которые могли бы пополнить бюджет или направиться на поддержку социального фундамента государства, попадали в их личные карманы", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место направлена специально созданная комиссия во главе с треми заместителями председателя Государственного налогового комитета, которая по сей день продолжает работу по выявлению неправомерных действий сотрудников инспекции.

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На данный момент сотрудники налоговой инспекции Шайхантахурского района, подвергнутые к коррупционным действиям, уволены с работы.

Остальные представители ГНИ пройдут аттестацию специальной комиссией, которая рассмотрит их компетенцию и ответственное отношение к своим должностным обязанностям. В случае обнаружения дальнейших правонарушений со стороны сотрудников ГНИ, в частности, связанных с коррупционной деятельностью, последуют соответствующие меры.

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Пресс-служба также подчеркнула, что в течение 15 лет в данном ГНИ ни разу не было ротации, что позволяло сотрудникам инспекции вести коррумпированную деятельность на основе общих сговоров.