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Глава фонда поддержки СМИ задержан в Узбекистане за мошенничество

Глава фонда поддержки СМИ задержан в Узбекистане за мошенничество

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Общество
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Сейчас рассматривается вопрос о заключении Саид-Абдулазиза Юсупова под стражу.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Директор общественного фонда поддержки и развития независимых СМИ Саид-Абдулазиз Юсупов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Узбекистане. Он, представляясь сотрудником СГБ,  обманным путем получал денежные средства от людей, сообщает РИА Новости.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали Юсупова. Как сообщается, директор фонда в течение долгого времени представлялся сотрудником СГБ и обманным способом получал денежные средства от населения.

Купюры американских долларов.
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В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Сейчас рассматривается вопрос о заключении Саид-Абдулазиза Юсупова под стражу. Обвиняемый ранее уже становился фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество".




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