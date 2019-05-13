Глава фонда поддержки СМИ задержан в Узбекистане за мошенничество

Сейчас рассматривается вопрос о заключении Саид-Абдулазиза Юсупова под стражу.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Директор общественного фонда поддержки и развития независимых СМИ Саид-Абдулазиз Юсупов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Узбекистане. Он, представляясь сотрудником СГБ, обманным путем получал денежные средства от людей, сообщает РИА Новости.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали Юсупова. Как сообщается, директор фонда в течение долгого времени представлялся сотрудником СГБ и обманным способом получал денежные средства от населения.

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В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Сейчас рассматривается вопрос о заключении Саид-Абдулазиза Юсупова под стражу. Обвиняемый ранее уже становился фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество".