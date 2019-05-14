"Бегу ради тебя": в Ташкенте пройдет марафон в поддержку больных детей

На мероприятии будет организован сбор средств, которые затем направят на лечение детей.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В экопарке имени Бабура в Ташкенте 18 мая пройдет благотворительный марафон "Бегу ради тебя", сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Двести спортсменов пробегут семь километров в поддержку мальчиков и девочек, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. На мероприятии будет организован сбор средств, которые затем направят на лечение детей.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. На высшем уровне: полумарафон в Ташкенте собрал более полутора тысяч бегунов

В экопарке также состоится концерт с участием эстрадных певцов. Для юных гостей проведут мастер-классы.

Организаторы мероприятия — хокимият столицы и общественный фонд "Эзгу амал". Оно пройдет с 10:00 до 13:00.

Центральный экопарк Ташкента имени Бабура открылся в июне 2017 года. Он раскинулся на территории в 12 га. Там есть беговые и велодорожки, площадки для мини-футбола, пляжного волейбола, тренажеры, а также теннисные корты. Рядом со спортивными площадками — здание администрации парка, касса, раздевалки и душевые.

В минувшее воскресенье военнослужащие со своими семьями приняли участие в оздоровительной акции под девизом "В здоровом теле — здоровый дух". Участники прошли около пяти километров от "Экобазара" по массиву "Фируза" Мирзо-Улугбекского района.