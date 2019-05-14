Таджикского студента отправят из России на родину за фиктивный брак

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Студента из Таджикистана, который учился в Волгоградском государственном университете, депортируют на родину за фиктивный брак.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Путин ужесточил закон о фиктивных браках

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 22-летний таджикистанец женился на 24-летней аспирантке вуза, после чего подал заявление в Управление по вопросам миграции о выдаче разрешения на временное проживание, чтобы в будущем получить российское гражданство.

В числе документов он предоставил свидетельство о браке, согласно которому супругой мужчины была девушка из его учебного заведения.

Сотрудники МВД проверили эту информацию и выяснили, что парень и девушка не жили вместе — ни до свадьбы, ни после. При этом никто из их родственников и однокурсников о бракосочетании ничего не знал.

Позже "супруги" признались, что заключили фиктивный брак ради получения российского гражданства. Впоследствии их "союз" был расторгнут.

Теперь молодого человека ожидает депортация из страны. В отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, препятствующий фиктивным бракам. В частности, документ устанавливает, что разрешение на временное проживание в России без учета квоты выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в регионе по месту жительства россиянина.