Таджикского студента отправят из России на родину за фиктивный брак

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Студента из Таджикистана, который учился в Волгоградском государственном университете, депортируют на родину за фиктивный брак.
В числе документов он предоставил свидетельство о браке, согласно которому супругой мужчины была девушка из его учебного заведения.
Сотрудники МВД проверили эту информацию и выяснили, что парень и девушка не жили вместе — ни до свадьбы, ни после. При этом никто из их родственников и однокурсников о бракосочетании ничего не знал.
Позже "супруги" признались, что заключили фиктивный брак ради получения российского гражданства. Впоследствии их "союз" был расторгнут.
Теперь молодого человека ожидает депортация из страны. В отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, препятствующий фиктивным бракам. В частности, документ устанавливает, что разрешение на временное проживание в России без учета квоты выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в регионе по месту жительства россиянина.