18:01 16 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Церемония бракосочетания.

Таджикского студента отправят из России на родину за фиктивный брак

© Sputnik / Михаил Маркив
Общество
Получить короткую ссылку
228 0 0

Студент волгоградского вуза женился на россиянке, чтобы упростить процедуру получения гражданства.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Студента из Таджикистана, который учился в Волгоградском государственном университете, депортируют на родину за фиктивный брак. 

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Путин ужесточил закон о фиктивных браках
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 22-летний таджикистанец женился на 24-летней аспирантке вуза, после чего подал заявление в Управление по вопросам миграции о выдаче разрешения на временное проживание, чтобы в будущем получить российское гражданство.

В числе документов он предоставил свидетельство о браке, согласно которому супругой мужчины была девушка из его учебного заведения.

Сотрудники МВД проверили эту информацию и выяснили, что парень и девушка не жили вместе — ни до свадьбы, ни после. При этом никто из их родственников и однокурсников о бракосочетании ничего не знал.

Позже "супруги" признались, что заключили фиктивный брак ради получения российского гражданства. Впоследствии их "союз" был расторгнут.

Теперь молодого человека ожидает депортация из страны. В отношении девушки могут возбудить уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, препятствующий фиктивным бракам. В частности, документ устанавливает, что разрешение на временное проживание в России без учета квоты выдается иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в регионе по месту жительства россиянина.

Теги:
Узбекистан, Россия, студент, брак



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Эль Фаннинг
Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке
Дрон в Индии снял самую большую статую птицы на планете
Дрон в Индии заснял гигантскую птицу
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054