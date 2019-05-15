Макет будущей АЭС и кинозал: чем интересен инфоцентр "Росатома" в Ташкенте

Информационный центр стал совместным проектом "Росатома" и "Узатома".

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Информационный центр по атомным технологиям заработал в Ташкенте, передает пресс-служба "Узатома".

Открыли новую структуру генеральный директор Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.

В центре любой гражданин сможет узнать, что представляет из себя атом, как функционирует АЭС, в каких неэнергетических сферах используются атомные технологии.

В центре находится макет АЭС, а также мультимедийное оборудование, показывающее применение атомных технологий в различных областях жизни.

© Uzatom В Ташкенте состоялась церемония открытия Информационного центра по атомным технологиям (ИЦАТ)

Гости центра смогут послушать лекции ученых и посмотреть в специальном видеозале научно-популярные фильмы об атомной энергетике.

Осенью прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев и его узбекский коллега Абдулла Арипов заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС в республике. "Росатом" намерен возвести комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.