Макет будущей АЭС и кинозал: чем интересен инфоцентр "Росатома" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Информационный центр по атомным технологиям заработал в Ташкенте, передает пресс-служба "Узатома".
Открыли новую структуру генеральный директор Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв.
В центре любой гражданин сможет узнать, что представляет из себя атом, как функционирует АЭС, в каких неэнергетических сферах используются атомные технологии.
В центре находится макет АЭС, а также мультимедийное оборудование, показывающее применение атомных технологий в различных областях жизни.
Гости центра смогут послушать лекции ученых и посмотреть в специальном видеозале научно-популярные фильмы об атомной энергетике.
Осенью прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев и его узбекский коллега Абдулла Арипов заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС в республике. "Росатом" намерен возвести комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.