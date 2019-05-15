Военные в Термезе приведены в полную боевую готовность

Подразделения были подняты по условному сигналу "Тревога" и приведены в высшие степени боевой готовности.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Воинские части гарнизона Термеза, находящегося на границе с Афганистаном, приведены в высшую степень боевой готовности в ходе внеплановой проверки Генштаба Вооруженных сил Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

В первый день учений были организованы усиление режима охраны и обороны военных объектов в гарнизоне, выезд личного состава на полигон "Термез". Прибывшие подразделения развернули мобильные пункты управления и организовали работу на них.

Проверка продлится три дня. Ее цели — анализ боеготовности батальонных тактических групп, физическая подготовка военнослужащих, развитие практических навыков по владению вооружением и военной техникой.

В апреле подразделения пограничных войск СГБ, Минобороны и МВД республики приняли участие в учебно-тактических учениях, которые прошли в Сурхандарьинской области, тоже на границе с Афганистаном.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.