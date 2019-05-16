В Узбекистане намерены наладить отношения между судами и журналистами

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Узбекистане намерены повысить прозрачность судебной системы и обеспечить доступ журналистов к информации о деятельности судов. Об этом стало известно по итогам прошедшего в Агентстве информации и массовых коммуникаций круглого стола, посвященного развитию сотрудничества между судами и СМИ.
Как отметил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности директора агентства Комил Алламжонов, на этом пути предстоит проделать большую работу.
"В целом целесообразно пересмотреть некоторые законодательные акты, касающиеся сотрудничества судов и СМИ, и добиться неукоснительного исполнения установленных норм обеими сторонами", — написал он.
Алламжонов отметил, что в законодательстве Узбекистана есть нормы, которые регламентируют участие представителей СМИ в судебных заседаниях, и нужно следовать именно им, а не отдавать судьям право решать, пускать журналистов в зал или нет. Это препятствует прозрачности судопроизводства, считает чиновник.
Кроме того, по его мнению, необходимо обязать суды взаимодействовать со СМИ и разработать механизм такого взаимодействия.
Журналистам же следует повышать уровень знаний в этой области.
"Никто не имеет права публиковать информацию с судебного процесса и предполагать об исходе дела до тех пор, пока решение суда или приговора не вступит в законную силу", — напомнил Камилов.
Кроме того, он отметил, что судьи нередко сами совершают ошибки при предоставлении информации: к примеру, могут показать сотруднику СМИ документы, которые еще не вступили в законную силу.