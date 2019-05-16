В Узбекистане намерены наладить отношения между судами и журналистами

В Агентстве информации и массовых коммуникаций прошел круглый стол, посвященный развитию сотрудничества между судами и СМИ.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Узбекистане намерены повысить прозрачность судебной системы и обеспечить доступ журналистов к информации о деятельности судов. Об этом стало известно по итогам прошедшего в Агентстве информации и массовых коммуникаций круглого стола, посвященного развитию сотрудничества между судами и СМИ.

Как отметил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности директора агентства Комил Алламжонов, на этом пути предстоит проделать большую работу.

"В целом целесообразно пересмотреть некоторые законодательные акты, касающиеся сотрудничества судов и СМИ, и добиться неукоснительного исполнения установленных норм обеими сторонами", — написал он.

Алламжонов отметил, что в законодательстве Узбекистана есть нормы, которые регламентируют участие представителей СМИ в судебных заседаниях, и нужно следовать именно им, а не отдавать судьям право решать, пускать журналистов в зал или нет. Это препятствует прозрачности судопроизводства, считает чиновник.

Кроме того, по его мнению, необходимо обязать суды взаимодействовать со СМИ и разработать механизм такого взаимодействия.

Журналистам же следует повышать уровень знаний в этой области.

Ранее сообщалось, что на круглом столе выступил председатель Верховного суда республики Косимджон Камилов. Говоря о проблемах во взаимодействии между судами и СМИ, он отметил, что самая серьезная — это объективность и беспристрастность в изложении судебных материалов.

"Никто не имеет права публиковать информацию с судебного процесса и предполагать об исходе дела до тех пор, пока решение суда или приговора не вступит в законную силу", — напомнил Камилов.

Кроме того, он отметил, что судьи нередко сами совершают ошибки при предоставлении информации: к примеру, могут показать сотруднику СМИ документы, которые еще не вступили в законную силу.