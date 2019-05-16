Саида Мирзиёева обозначила главные проблемы школ Узбекистана

Ранее Саида Мирзиёева оставила пост в Facebook, в котором попросила узбекистанцев делиться своими мнениями по поводу роли школы в образовательном процессе.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева после общения с узбекистанцами обозначила главные проблемы в системе образования республики.

После анализа комментариев под постом о роли школы в реализации выдвинутых президентом пяти инициатив она выделила пять самых волнующих проблем.

А именно: неудовлетворительное состояние сельских школ, принудительные работы для школьников и учителей, недостаточное количество квалифицированных педагогов и излишняя загруженность их отчетной документацией, нехватка предметов, развивающих таланты детей. Кроме того, существует проблема с компьютерными классами и интернетом.

"Не остались в стороне и вопросы о сотовых телефонах на уроках, школьной форме, правовой грамотности учеников и бесплатных футбольных полях", — отметила заместитель директора агентства на своей странице в Facebook.

Она заявила, что соответствующие министерства уже занимаются решением этих задач, а также напомнила, что устранение проблем потребует определенного времени, ресурсов, экспертного обсуждения, подготовки необходимой документации.

Напомним, пять инициатив президента охватывают основные вопросы для будущего развития государства, среди которых усиление интереса молодежи к искусству, физическая закалка молодежи, развитие навыков населения в работе с ИКТ, повышение духовности молодежи и пропаганда чтения, создание новых рабочих мест для женщин.