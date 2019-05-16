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Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Xon tex city в городе Ханабаде

Шавкат Мирзиеёв оценил работу швейного предприятия в Ханабаде

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (68)
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Глава государства ознакомился с условиями на фабрике и побеседовал с работницами.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Визит в Андижанскую область президент начал с посещения предприятия Xon tex city в городе Ханабаде, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Xon tex city в городе Ханабаде
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Xon tex city" в городе Ханабаде

В сообщении отмечается, что долгие годы Ханабад был закрытым городом с неразвитой промышленностью. Многие промышленные объекты тут не функционировали, предприятия пустели. Второго июня 2017 года Шавкат Мирзиёев во время деловой поездки провел ознакомительную работу и утвердил целый ряд распоряжений по улучшению социально-экономических условий.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Xon tex city в городе Ханабаде
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Xon tex city" в городе Ханабаде

Благодаря этому была разработана программа развития города, которая включала в себя 3,2 тысячи проектов общей стоимостью более 500 миллиардов сумов.

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Сегодня президент республики ознакомился с результатами проделанной работы. Одним из созданных предприятий является Xon tex city, начавшее свою работу еще в прошлом году. Сейчас тут производятся 50 видов и более 300 моделей готовой одежды.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Xon tex city в городе Ханабаде
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Xon tex city" в городе Ханабаде

В планах предприятия - расширить производство и наладить экспорт. Но главное, что подобные компании обеспечивают рабочими местами женщин в регионе.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Xon tex city в городе Ханабаде
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью "Xon tex city" в городе Ханабаде

Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане
Глава государства ознакомился с условиями на предприятии, побеседовал с работницами. Он остался доволен изменениями, произошедшими в городе, и отметил, что подобные инициативы - это "создание фундамента для завтрашнего дня наших детей".

Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомится с ходом развития экономики и жизнью населения. Также Мирзиеёв проверит выполнение ранее данных указаний по развитию региона и определит ряд новых целей и задач для ответственных лиц. 

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (68)



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