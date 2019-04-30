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Президент посетил газохимический комплекс в Байсуне за $5,27 миллиарда

Президент посетил газохимический комплекс в Байсуне за $5,27 миллиарда

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Тема:
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Проект позволит комплексно развить южные регионы страны.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Байсунский район и ознакомился с ходом реализации проекта предусматривающим разведку и разработку месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" и дальнейшим строительством газохимического комплекса, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент посетил газохимический комплекс в Байсуне за $5,27 миллиарда
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент посетил газохимический комплекс в Байсуне за $5,27 миллиарда

В настоящее время на газовом месторождении продолжается 3D сейсморазведка. Компания “Eriell” ведет бурение 7 оценочных скважин. На объекте трудятся, в частности, специалисты иностранных компаний “Baker Hughes”, “Halliburton” и “Schlumberger”.

Проект будет состоять из двух этапов:

  • На 2018-2022 годы планируется построить перерабатывающий завод годовой мощностью 5 миллиардов кубометров в год.
  • На 2023-2025 годы, намечено построить газохимический комплекс, способный производить в год 500 тысяч тонн полимерной продукции за счет переработки 1,5 миллиарда кубометров газа. После реализации проекта будет создано 2,2 тысячи рабочих мест.

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить геологоразведовательные работы и приступить к строительству внешней инфраструктуры и газоперерабатывающего завода.

Буровая установка на месторождении в Узбекистане
Пресс-служба SGCOC
На месторождении газа в Сурхандарьинской области начато разведочное бурение

Соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении инвестиционного блока "Узбекистон Мустакиллиги" с доразведкой и разработкой месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года.

Все СРП на разработку газового месторождения "25 лет независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса оценивается в 5,8 миллиарда долларов. Проект рассчитан на 35 лет.

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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (62)
Теги:
Узбекнефтегаз, газ, Инвестиции, Шавкат Мирзиёев, скважина



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