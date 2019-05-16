ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Президент республики побывал в санатории города Ханабада, сообщает пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Для лечения и отдыха: Мирзиёев проверил санаторий Ханабада

Стоит отметить, что строительство санатория было начато уже давно. Но затем по неизвестным причинам проект был оставлен. Президент Узбекистана несколько лет назад поручил возобновить строительство, чтобы обеспечить достойные условия для отдыха населения и развития туризма в регионе. В прошлом году санаторий был введен в эксплуатацию.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Для лечения и отдыха: Мирзиёев проверил санаторий Ханабада

Теперь живописную территорию украшает современный оздоровительный комплекс на 180 мест. Санаторий специализируется на лечении заболеваний дыхательных путей, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Отдыхающим предоставляются услуги с применением минеральных ванн, физиотерапии, электрофореза, гальванизации, иглотерапии, стоматологии, косметологии, галотерапии.

Глава государства ознакомился с условиями для отдыхающих и посоветовал сделать порядок размещения в номерах и предоставления медицинских услуг более доступным для всех слоев населения.

На этой же площадке состоялась презентация, освещавшая развитие туризма в регионе.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Для лечения и отдыха: Мирзиёев проверил санаторий Ханабада

Напомним, что визит в Андижанскую область президент начал с посещения швейного предприятия Xon tex city. Глава государства ознакомился с условиями на фабрике и побеседовал с работницами.