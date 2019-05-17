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Белорусские военнослужащие прибыли в Узбекистан

Белорусские военнослужащие прилетели в Фергану на Ил-76МД

Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Общество
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Советский и российский тяжелый самолет Ил-76 серийно производился в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Военнослужащие Беларуси прибыли в Узбекистан для участия в тактико-специальных учениях "Боевое содружество – 2019".

По данным пресс-службы Минобороны, 22 военнослужащих прилетели в Фергану на военно-транспортном самолете Ил-76МД. Под командованием полковника армии Беларуси Олега Костромина они примут участие в совместных учениях, которые пройдут на базе полигона "Гурумсарай" с 20 по 27 мая этого года.

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© Sputnik / Ростислав Нетисов
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Военные подразделения Узбекистана и Беларуси соберутся согласно подписанному плану развития сотрудничества в области безопасности. В программу мероприятий входят как теоретические, так и практические занятия для военнослужащих.

Напомним, пятнадцатого мая воинские части гарнизона Термеза, находящегося на границе с Афганистаном, были приведены в высшую степень боевой готовности. В ходе внеплановой проверки Генштаба Вооруженных сил Узбекистана военнослужащие должны продемонстрировать, в частности, хорошую физическую подготовку и практические навыки по владению вооружением и военной техникой.

Теги:
учения, Узбекистан, Беларусь, военные, Наманганская область



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