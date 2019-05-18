В ГУВД объяснили, почему горят автомобили в Ташкенте

С начала текущего года в узбекской столице зафиксировали 11 случаев возгорания легковых авто.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В ГУВД Ташкента разъяснили, почему на дорогах столицы происходят возгорания автомобилей.

Ранее в соцсятех распространились фотографии с пылающими машинами. Интернет-пользователи назвали причиной происшествий новые поправки в ПДД, согласно которым водителям приходится ездить днем в жару с включенными фарами.

© Sputnik / Евгений Биятов В Узбекистане депутаты выступили против включенных днем фар

По данным МЧС республики, в Ташкенте в 2018 году произошло 64 случая, когда автомобили на дороге охватывал огонь. В 2019 году пока зафиксировано 11 подобных случаев. Причем два раза причинами пожара становились неполадки в топливной системе. В остальных случаях - это были сбои в электропроводке в авто марок: ГАЗ-3102, ГАЗ-2401, Daewoo Matiz, ВАЗ-2109, Hyundai Sonata, Ford Sierra, ГАЗ-2420, Chevrolet Epica, Chevrolet Captiva, Chevrolet Damas (причиной возгорания стало ДТП), Chevrolet Cobalt.

Уточняется, что автомобиль Volvo, который загорелся 17 мая на улице Фархадской, имел неисправности в моторном отсеке.

Сотрудники Управления пожарной безопасности МЧС отметили, что чаще всего плохое состояние электропроводки регистрируется у старых авто, поэтому их владельцам необходимо обращать внимание на эту проблему при техническом осмотре.