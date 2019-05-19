Наломали дров: прокуратура остановила незаконную вырубку

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Прокуратура Узбекистана остановила незаконную вырубку деревьев в городе Карши, сообщает Telegram-канал ведомства. После проверки выяснилось, что группа лиц не имела разрешения на вырубку деревьев.

Всего злоумышленники срубили 20 сосен и одно ясеневое дерево. Прокуратура заключила, что данные действия принесли ущерб природе и растительному миру на более чем 113 млн. сум.

Сейчас по данному факту ведутся следственные действия. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее сообщалось что "черные лесорубы" начали вырубать деревья на кладбищах в Узбекистане. Факты незаконной вырубки деревьев выявили инспекторы Госкомэкологии в ходе рейдов на территории кладбища в Янгиюльском районе Ташкентской области.