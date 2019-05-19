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Топор, воткнутый в пень

Наломали дров: прокуратура остановила незаконную вырубку

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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На "горе-дровосеков" заведено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Прокуратура Узбекистана остановила незаконную вырубку деревьев в городе Карши, сообщает Telegram-канал ведомства. После проверки выяснилось, что группа лиц не имела разрешения на вырубку деревьев.

Всего злоумышленники срубили 20 сосен и одно ясеневое дерево. Прокуратура заключила, что данные действия принесли ущерб природе и растительному миру на более чем 113 млн. сум. 

Вырубка многолетних деревьев
© Troll.uz
Бдительные ташкентцы следят за вырубкой деревьев

Сейчас по данному факту ведутся следственные действия. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее сообщалось  что "черные лесорубы" начали вырубать деревья на кладбищах в Узбекистане. Факты незаконной вырубки деревьев выявили инспекторы Госкомэкологии в ходе рейдов на территории кладбища в Янгиюльском районе Ташкентской области.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Генеральная прокуратура Узбекистана, Государственный Комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, экология, борьба с преступностью, преступность, преступление



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