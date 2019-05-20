Финляндия поможет модернизировать систему водоснабжения Ташкента

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Администрация Ташкента и директор Kaukointernational Finland Маркус Тукканен обсудили использование современных информационных технологий в коммунальной инфраструктуре узбекской столицы. Об этом передает пресс-служба хокимията города.

По словам Бахтиера Рахманкулова, коммунальные службы Ташкента хотят обеспечить новым техническим оборудованием.

Финская сторона предложила программу FLUIDIT, которая предупреждает о потенциальных угрозах для системы водоснабжения. Также она снижает затраты на обслуживание трубопроводов.

Напомним, в конце апреля узбекистанцы жаловались на работу коммунальных служб столицы. По их словам, при любом сильном дожде, город буквально затапливает. В подтверждение пользователи Сети делились видеороликами, где после проливных дождей машины в буквальном смысле плывут по дорогам.