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Администрация города Ташкента провела встречу с директором Kaukointernational Finland Маркусом Тукканеном

Финляндия поможет модернизировать систему водоснабжения Ташкента

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Коммунальные службы Ташкента хотят обеспечить новым техническим оборудованием.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Администрация Ташкента и директор Kaukointernational Finland Маркус Тукканен обсудили использование современных информационных технологий в коммунальной инфраструктуре узбекской столицы. Об этом передает пресс-служба хокимията города.

По словам Бахтиера Рахманкулова, коммунальные службы Ташкента хотят обеспечить новым техническим оборудованием.

Финская сторона предложила программу FLUIDIT, которая предупреждает о потенциальных угрозах для системы водоснабжения. Также она снижает затраты на обслуживание трубопроводов.

Напомним, в конце апреля узбекистанцы жаловались на работу коммунальных служб столицы. По их словам, при любом сильном дожде, город буквально затапливает. В подтверждение пользователи Сети делились видеороликами, где после проливных дождей машины в буквальном смысле плывут по дорогам.

Теги:
коммунальные службы, ЖКХ, Финляндия, Ташкент, Узбекистан



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