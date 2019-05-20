Агентство информации обвинило "Озодлик" в политизации проблем

По словам главы Агентства информации и массовых коммуникаций Комила Алламжонова, редакционная политика "Озодлика" во многом ориентирована на распространение "тенденциозных и зачастую недостоверных материалов".

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов опубликовал в Facebook официальное заявление относительно работы узбекской службы "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

Алламжонов отметил, что за последнее время в Узбекистане получили аккредитацию корреспонденты нескольких зарубежных информагентств, в том числе узбекской службы Voice of America, Fergana Agency, Eurasianet, China News Service. А на днях, по его словам, в республике был восстановлен доступ к основному англоязычному сайту "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

"Вместе с тем, агентство выражает сожаление и разочарование по поводу деятельности "Озодлик", узбекской службы "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", методы работы которой идут вразрез с общепринятыми нормами журналистской этики, — написал Алламжонов в Facebook. — Вызывает вопросы однобокая и предвзятая редакционная политика "Озодлик", ориентированная во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов, что в конечном итоге вводит в заблуждение нашу общественность и в целом глобальную аудиторию. Одновременно удивляют намеренная политизация социальных и бытовых вопросов, факты обманного сбора информации, фальсификация аудиозаписей и так далее".

По словам Комила Алламжонова, в ходе прошедших в Ташкенте в сентябре прошлого года переговоров руководству "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" был предложен формат совместной работы, предусматривающий содействие журналистам "Озодлика" в получении интересующей информации, налаживании контактов с органами государственной власти. Пока ответа не последовало, отметил Алламжонов.

Он подчеркнул: агентство в очередной раз призывает зарубежные и отечественные СМИ следовать журналистскому "кодексу чести" и не допускать распространения слухов и домыслов.

По словам Алламжонова, агентство остается открытым и готовым к сотрудничеству в рамках реализуемых реформ в информационной сфере.

Напомним, 10 мая глава агентства сообщил, что в республике восстановлен доступ к сайтам нескольких СМИ. По словам Алламжонова, их работе препятствовали "определенные технические неполадки".