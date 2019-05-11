В Узбекистане восстановлен доступ к нескольким зарубежным сайтам

Ранее и. о. директора Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов пообещал тщательно проверить факты затрудненного доступа к отдельным новостным сайтам.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане восстановлен доступ к сайтам нескольких зарубежных СМИ, сообщил исполняющий обязанности директора Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов на своей странице в Facebook.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова СМИ Арлем Дезир призвал правительство Узбекистана прекратить блокирование сайтов средств массовой информации. Алламжонов ответил, что агентство разберется в ситуации.

В ходе проверки были выявлены "определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов в Узбекистане", приняты меры по их устранению.

В перечень сайтов, к которым был восстановлен доступ, вошли, в частности, Voice of America, Amerika ovozi, BBC Uzbek, Deutsche Welle, Reporters sans frontieres, Amnesty International, Human Rights Watch.

Алламжонов отметил, что президент республики постоянно подчеркивает необходимость обеспечения свободы слова и информации в стране, и заявил, что агентство продолжает работать над укреплением статуса журналистов, развитием СМИ и гражданской журналистики, совершенствованием правовой базы, повышением прозрачности и открытости государственных органов.

При этом Комил Алламжонов призвал зарубежные СМИ и журналистов придерживаться в своей деятельности принципов профессиональной этики, не полагаться на непроверенную информацию, а также не допускать распространения слухов и домыслов.