Спецслужбы Узбекистана с коллегами из стран СНГ задержали 112 боевиков

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Директор ФСБ РФ Александр Бортников назвал результаты спецопераций по ликвидации ячеек международных террористических организаций, проведенных с коллегами из стран СНГ, за минувший год. Об этом передает РИА Новости.

AFP PHOTO / STR ФСБ: наращивание сил террористов обостряет ситуацию в ЦА

"Так, во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность восьми ячеек ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в России - ред.) и других МТО. Задержано 112 боевиков", - отметил Бортников.

К тому же, Комитет национальной безопасности Казахстана передал партнерским спецслужбам четверых гражданина Узбекистана, 11 - Таджикистана и 3 – Кыргызстана. Все они были задержаны по подозрению в причастности к терроризму и религиозному экстремизму.

Также ФСБ России и коллеги из Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана изъяли из незаконного оборота большое количество наркотических средств, заключил Бортников.