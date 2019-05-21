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задержание преступника

Спецслужбы Узбекистана с коллегами из стран СНГ задержали 112 боевиков

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Задержанные были участниками ячеек международных террористических организаций.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Директор ФСБ РФ Александр Бортников назвал результаты спецопераций по ликвидации ячеек международных террористических организаций, проведенных с коллегами из стран СНГ, за минувший год. Об этом передает РИА Новости.

Оружие изъятое у боевиков ИГ
AFP PHOTO / STR
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"Так, во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность восьми ячеек ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещенная в России - ред.) и других МТО. Задержано 112 боевиков", - отметил Бортников.

К тому же, Комитет национальной безопасности Казахстана передал партнерским спецслужбам четверых гражданина Узбекистана, 11 - Таджикистана и 3 – Кыргызстана. Все они были задержаны по подозрению в причастности к терроризму и религиозному экстремизму.

Также ФСБ России и коллеги из Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана изъяли из незаконного оборота большое количество наркотических средств, заключил Бортников.

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Теги:
Борьба с терроризмом, Террористы, ФСБ, СНГ, Россия



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