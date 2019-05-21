Каков порядок эвакуации авто на штрафстоянку в Узбекистане

Двери, багажник, капот, люк бензобака транспортного средства при помещении на штрафстоянку должны быть опечатаны.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили порядок эвакуации автомобилей на штрафстоянках.

Инспектор, задержавший транспортное средство, должен: отстранить водителя от управления, оформить протокол об административном правонарушении или постановление о задержании транспортного средства, составить акт с описью находящегося в транспортном средстве имущества, вручить копию акта собственнику транспортного средства (представителю), а также лицу, ответственному за хранение транспортного средства на стоянке.

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Как отметили в Минюсте, хранением транспортных средств занимаются юрлица, которых выбрали хокимияты областей и Ташкента.

"Эти юридические лица обязаны обеспечить размещение задержанного транспортного средства на штрафной площади с помощью специального средства (эвакуатора)", — говорится в публикации на Telegram-канале Минюста.

Двери, багажник, капот, люк бензобака транспортного средства при помещении на штрафстоянку должны быть опечатаны.

Ранее в министерстве объяснили, в каких случаях инспектор ДПС может остановить водителя.