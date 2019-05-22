В Узбекистане просят официально разрешить тюнинг автомобилей

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Узбекистане просят разрешить тюнинг автомобилей на законодательном уровне - такая петиция появилась на сайте обращений Mening fikrim.
По мнению жителей республики, это послужит толчком для создания дополнительных рабочих мест и формированию национальных брендов.
"Это подтолкнет молодежь к принятию нестандартных решений с учетом национального колорита", - говорится в сообщении.
Также там упоминается то, что все это еще и послужит стимулом для развития этой отрасли на международном уровне.
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Напомним, что в Узбекистане очень строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено вносить технические изменения в осветительные приборы, звуковые сигналы, тонировка стекол и другие параметры, влияющие на безопасность эксплуатации автомобиля.