В Узбекистане просят официально разрешить тюнинг автомобилей

По мнению жителей республики, это послужит толчком для создания дополнительных рабочих мест, а также для развития отрасли за рубежом.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Узбекистане просят разрешить тюнинг автомобилей на законодательном уровне - такая петиция появилась на сайте обращений Mening fikrim.

По мнению жителей республики, это послужит толчком для создания дополнительных рабочих мест и формированию национальных брендов.

"Это подтолкнет молодежь к принятию нестандартных решений с учетом национального колорита", - говорится в сообщении.

Также там упоминается то, что все это еще и послужит стимулом для развития этой отрасли на международном уровне.

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Напомним, что в Узбекистане очень строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено вносить технические изменения в осветительные приборы, звуковые сигналы, тонировка стекол и другие параметры, влияющие на безопасность эксплуатации автомобиля.