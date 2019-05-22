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Совместные тактико-штабные узбекско-белорусские военные учения

Узбекистан и Беларусь выживают вместе в экстремальных условиях

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Продолжаются совместные тактико-специальные военные учения "Боевое содружество-2019".

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Узбекистан и Беларусь оценили способности военнослужащих к выживанию в экстремальных условиях в рамках совместных учений, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Совместные тактико-штабные узбекско-белорусские военные учения
© Министерство обороны Узбекистана.
Совместные тактико-штабные узбекско-белорусские военные учения

На полигоне "Гурумсарай" продолжаются военные учения "Боевое содружество-2019" с участием специальных подразделений Узбекистана и Беларуси.   

Совместные тактико-штабные узбекско-белорусские военные учения
© Министерство обороны Узбекистана.
Совместные тактико-штабные узбекско-белорусские военные учения

Военнослужащие двух государств отработали освобождение "заложников" и оперативное обезвреживания "боевиков".

"На внезапную атаку лагеря условного противника, проводимую в рамках подготовки к тактико-специальным учениям, нанесение решительного удара по его силам, был выделен короткий временной отрезок. Военнослужащие двух стран должны были тщательно составить план штурма, отлично выбрать позиции для начала действий. Проводимая подготовка направлена на отработку взаимодействия военнослужащих наших государств, а также закрепление основных навыков", - рассказал майор Расулхон Ахмедов.

Участники отрабатывали прорыв линий обороны условного противника с помощью бронетехники и закрепили порядок оперативных тактических действий при вооруженном сопротивлении условного противника.

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Пресс-служба Минобороны Узбекистана
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Также состоялась совместная тренировка навыков по выживание в экстремальных условиях в горах. Отмечается, что совместные учения проходят в дружественной обстановке и боевым настроем.

Военные Беларуси отметили, что очень рады посетить солнечный Узбекистан. Тут их тепло встретили, как и подобает узбекскому народу. Эти учения ценны для только тем, что предоставляется возможность еще раз проверить в деле свои навыки и умения, но также важен обменом опытом между военнослужащими двух армии. Учения продлятся до 27 мая.

Совместные тактико-штабные узбекско-белорусские военные учения
© Министерство обороны Узбекистана.
Совместные тактико-штабные узбекско-белорусские военные учения

Недавно также стало известно, что Росгвардия пригласит Узбекистан на совместные учения с Китаем.

Теги:
военные учения, учения, Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан, Белоруссия



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