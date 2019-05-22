Росгвардия пригласит Узбекистан на совместные учения с Китаем

В учениях также поучаствуют делегации из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. На совместные учения между правоохранителями России и Китая в качестве наблюдателя пригласят Узбекистан, сообщает РИА Новости.

Как наблюдатели в учениях также поучаствуют делегации из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана.

Министерство обороны Узбекистана Тяжело в учении: как узбекские военнослужащие съездили на сборы 7

Как сообщалось ранее, на полигоне "Гурумсарай" Восточного военного округа состоялось торжественное открытие совместных учений "Боевое содружество-2019" военнослужащих армий Узбекистана и Беларуси.

Также при участии Узбекистана пройдут Всемирные летние военные игры. Впервые за 12 лет военные республики примут участие в этом мероприятии. Игры состоятся в китайском городе Ухане в октябре нынешнего года.