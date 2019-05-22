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UniRank составил список лучших вузов Узбекистана

© Flickr/ Ken Teegardin
Общество
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Кто оказался первым среди 65 университетов республики.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Всемирный рейтинг университетов UniRank составил список лучших университетов Узбекистана.

Самыми важными при составлении рейтинга оказались лицензия и аккредитации. Также учитывалась частота упоминаний и цитируемости научных статей, написанных в вузе. Обращалось внимания и на популярность сайтов учебных заведений.

 Глобальный рейтинг агентства охватывает свыше 13 600 университетов и колледжей из 200 государств.

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Международный Вестминстерский университет в Ташкенте занял первое место среди всех вузов Узбекистана.

На втором месте - Ташкентский университет информационных технологий. Тройку замыкает Университет Инха в столице.

С четвертое по десятое место вузы расположились следующим образом:

  • Ташкентский финансовый институт
  • Сингапурский Институт Развития Менеджмента в г. Ташкенте
  • Национальный университет Узбекистана
  • Университет Мировой Экономики и Дипломатии
  • Ташкентский Государственный Педагогический Университет
  • Узбекский государственный университет мировых языков
  • Самаркандский Государственный Медицинский Институт

Всего в рейтинге представлено 65 учебных заведений.

Подача документов в вузы
© Sputnik / Алексей Куденко
В Узбекистане станет проще подать документы в вузы
Примечательно, что в большинстве своем, на верхушку рейтинга "взбираются" столичные вузы.

UniRank составляет рейтинги более чем в 200 государствах. В его поле зрения более 13 тысяч учебных заведений.

Подробный отчет вы можете посмотреть на сайте UniRank.

Теги:
Министерство высшего и среднего специального образования, Образование, ВУЗ, институт



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