UniRank составил список лучших вузов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Всемирный рейтинг университетов UniRank составил список лучших университетов Узбекистана.

Самыми важными при составлении рейтинга оказались лицензия и аккредитации. Также учитывалась частота упоминаний и цитируемости научных статей, написанных в вузе. Обращалось внимания и на популярность сайтов учебных заведений.

Глобальный рейтинг агентства охватывает свыше 13 600 университетов и колледжей из 200 государств.

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Международный Вестминстерский университет в Ташкенте занял первое место среди всех вузов Узбекистана.

На втором месте - Ташкентский университет информационных технологий. Тройку замыкает Университет Инха в столице.

С четвертое по десятое место вузы расположились следующим образом:

Ташкентский финансовый институт

Сингапурский Институт Развития Менеджмента в г. Ташкенте

Национальный университет Узбекистана

Университет Мировой Экономики и Дипломатии

Ташкентский Государственный Педагогический Университет

Узбекский государственный университет мировых языков

Самаркандский Государственный Медицинский Институт

Всего в рейтинге представлено 65 учебных заведений.

© Sputnik / Алексей Куденко В Узбекистане станет проще подать документы в вузы

Примечательно, что в большинстве своем, на верхушку рейтинга "взбираются" столичные вузы.

UniRank составляет рейтинги более чем в 200 государствах. В его поле зрения более 13 тысяч учебных заведений.

Подробный отчет вы можете посмотреть на сайте UniRank.