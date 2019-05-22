UniRank составил список лучших вузов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Всемирный рейтинг университетов UniRank составил список лучших университетов Узбекистана.
Самыми важными при составлении рейтинга оказались лицензия и аккредитации. Также учитывалась частота упоминаний и цитируемости научных статей, написанных в вузе. Обращалось внимания и на популярность сайтов учебных заведений.
Глобальный рейтинг агентства охватывает свыше 13 600 университетов и колледжей из 200 государств.
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Международный Вестминстерский университет в Ташкенте занял первое место среди всех вузов Узбекистана.
На втором месте - Ташкентский университет информационных технологий. Тройку замыкает Университет Инха в столице.
С четвертое по десятое место вузы расположились следующим образом:
- Ташкентский финансовый институт
- Сингапурский Институт Развития Менеджмента в г. Ташкенте
- Национальный университет Узбекистана
- Университет Мировой Экономики и Дипломатии
- Ташкентский Государственный Педагогический Университет
- Узбекский государственный университет мировых языков
- Самаркандский Государственный Медицинский Институт
Всего в рейтинге представлено 65 учебных заведений.
UniRank составляет рейтинги более чем в 200 государствах. В его поле зрения более 13 тысяч учебных заведений.
Подробный отчет вы можете посмотреть на сайте UniRank.