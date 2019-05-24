Узбекистан изменит подход к строительству дорог при помощи Roland Berger

Запланировано поэтапное внедрение порядка осуществления и приемки выполненных строительно-монтажных работ в сфере дорожного хозяйства согласно объему и качеству работ ("объемный метод") посредством перевода подрядных работ в объемный показатель.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Компания из Германии Roland Berger договорилась с Узбекистаном о разработке стратегии развития дорожного строительства с контрактом в 2,6 миллионов евро, сообщается в постановлении кабмина Узбекистана.

Согласно тексту документа, новая стратегия должна предусмотреть внедрение современных стандартов и технологий при проектировании, строительстве и реконструкции, а также ремонте автомобильных дорог в зависимости от их категорий, обеспечивающих повышение качества и сроков службы.

В числе планов также налаживание сотрудничества с ведущими немецкими инжиниринговыми компаниями в сфере проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений, чтобы применять передовой зарубежный опыт в развитии объектов придорожной инфраструктуры, внедрении современных элементов ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства территорий вдоль автомобильных дорог Узбекистана.

Также Узбекистана планирует начать сотрудничество с Федеральным министерством транспорта и инфраструктуры Германии, а также ведущими компаниями в сфере привлечения передовых методов и технологий строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

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Возможно, будут даже созданы совместные предприятия по производству современных строительных материалов, применяемых в строительстве и эксплуатации автомобильных дорог в республике.

Узбекистан также намерен изменить подходы к строительству дорог и инфраструктур: запланировано поэтапное внедрение порядка осуществления и приемки выполненных строительно-монтажных работ в сфере дорожного хозяйства согласно объему и качеству работ ("объемный метод") посредством перевода подрядных работ в объемный показатель.

Напомним, что Узбекистан и немецкая компания Roland Berger GmbH предварительно договорились о сотрудничестве в разработке концепции перспективного развития автомобильных дорог еще в ноябре 2018 года.