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Встреча с Фондом им. Конрада Аденауэра в хокимияте

В хокимияте Ташкента обсудили сотрудничество Узбекистана и Германии

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Администрацию города посетили представители Фонда имени Конрада Аденауэра, который работает в Узбекистане с 1993 года.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась встреча с представителями Фонда имени Конрада Аденауэра, работа которого направлена на укрепление сотрудничества между Германией и Узбекистаном.

"Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с данным фондом", — сообщили в пресс-службе администрации столицы республики.

Flagge Deutschlands
© Flickr/ Jay Plemon
Германия готова помогать устойчивому развитию экономики Узбекистана
Узбекистан и Германия активно развивают сотрудничество во многих сферах. К примеру, недавно стало известно, что республика предварительно договорилась с немецкой компанией Roland Berger GmbH об оказании содействия в разработке концепции перспективного развития автомобильных дорог. Это произошло в рамках подготовки официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию. Он состоится в январе следующего года.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что с нетерпением ждет предстоящей встречи с президентом Узбекистана. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы отношений двух стран, а также актуальные вопросы международного и регионального характера.

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Теги:
Германия, Ташкент



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