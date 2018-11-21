В хокимияте Ташкента обсудили сотрудничество Узбекистана и Германии

Администрацию города посетили представители Фонда имени Конрада Аденауэра, который работает в Узбекистане с 1993 года.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В хокимияте Ташкента состоялась встреча с представителями Фонда имени Конрада Аденауэра, работа которого направлена на укрепление сотрудничества между Германией и Узбекистаном.

"Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с данным фондом", — сообщили в пресс-службе администрации столицы республики.

Узбекистан и Германия активно развивают сотрудничество во многих сферах. К примеру, недавно стало известно, что республика предварительно договорилась с немецкой компанией Roland Berger GmbH об оказании содействия в разработке концепции перспективного развития автомобильных дорог. Это произошло в рамках подготовки официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию. Он состоится в январе следующего года.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что с нетерпением ждет предстоящей встречи с президентом Узбекистана. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы отношений двух стран, а также актуальные вопросы международного и регионального характера.