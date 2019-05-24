Милиция в Узбекистане окончательно уходит в прошлое

В республике 24 мая вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса".

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан окончательно отказывается от термина "милиция". Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал закон, который в нескольких важных документах меняет этот термин на "органы внутренних дел".

"Работник милиции" становится "сотрудником органов внутренних дел".

При этом признан утратившим силу закон "Об усилении правовой и социальной защиты работников милиции".

Министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов еще в 2017 году заявлял, что в стране больше не используется термин "милиция". Он говорил, что существуют только такие понятия, как "органы внутренних дел" и "сотрудник органов внутренних дел".

Система органов внутренних дел республики в последнее время подверглась серьезным изменениям — не только структурным, но и качественным. В марте начальник Управления связи с общественностью и СМИ МВД Узбекистана, генерал-майор Кутбидин Бурханов рассказал Sputnik Узбекистан о первых итогах реформ.

В частности, он уделил внимание кадровому вопросу. Так, в ведомстве идет процесс постепенного омоложения руководящего состава. Была проведена аттестация сотрудников, изучена деятельность руководителей, более пяти лет работающих на одной должности. По итогам проверок некоторых правоохранителей освободили от занимаемых должностей, а 59 человек, не соответствующих профессиональному уровню, и вовсе уволены из органов внутренних дел.

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