Милиция в Узбекистане окончательно уходит в прошлое

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан окончательно отказывается от термина "милиция". Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал закон, который в нескольких важных документах меняет этот термин на "органы внутренних дел".
"Работник милиции" становится "сотрудником органов внутренних дел".
При этом признан утратившим силу закон "Об усилении правовой и социальной защиты работников милиции".
Министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов еще в 2017 году заявлял, что в стране больше не используется термин "милиция". Он говорил, что существуют только такие понятия, как "органы внутренних дел" и "сотрудник органов внутренних дел".Sputnik Узбекистан о первых итогах реформ.
В частности, он уделил внимание кадровому вопросу. Так, в ведомстве идет процесс постепенного омоложения руководящего состава. Была проведена аттестация сотрудников, изучена деятельность руководителей, более пяти лет работающих на одной должности. По итогам проверок некоторых правоохранителей освободили от занимаемых должностей, а 59 человек, не соответствующих профессиональному уровню, и вовсе уволены из органов внутренних дел.
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