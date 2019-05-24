16:04 24 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

В Узбекистане докторам наук увеличат зарплаты на 60 процентов

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
59 0 0

Также узбекский лидер поручил улучшить социальные условия ученых и педагогов.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2019 года докторам наук увеличат зарплаты на 60 процентов, а кандидатам - на 30%.

"Президент предложил установить надбавки к заработной плате в размере 30 процентов для кандидатов наук и 60 процентов для докторов наук, занимающихся научно-педагогической деятельностью в государственных организациях", - говорится в сообщении на сайте Мирзиёева.

Врачи после операции по трансплантации почки пациенту с диабетом
Министерство здравоохранения РУз
Сколько получают бюджетники в Узбекистане

Также узбекский лидер заявил, что необходимо улучшить социальные условия ученых и педагогов. В частности, глава государства поручил построить шесть многоэтажных домов для преподавателей и молодых исследователей, а также универсальный спортивный комплекс на территории Студенческого городка в Ташкенте.

Кроме того, во время встречи Шавката Мирзиёева с академиками и учеными обсуждалась возможность внедрения системы присуждения бинарных (двойных) ученых степеней доктора - исследователю, создавшему научную разработку, и базового доктора - соискателю, внедрившему разработку в практику. 

Напомним, заработная плата научных работников повысилась в среднем на 25 процентов с 1 сентября прошлого года, еще на 20 процентов - с 1 января текущего года, ожидается повышение еще на 25 процентов с 1 июля. 

Теги:
Наука, зарплата, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Серфинг у побережья
Если море далеко: умопомрачительный серфинг по горной реке - видео
10 преимуществ фиников для здоровья
Десять причин есть финики каждый день

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054