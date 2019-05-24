В Узбекистане докторам наук увеличат зарплаты на 60 процентов

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября 2019 года докторам наук увеличат зарплаты на 60 процентов, а кандидатам - на 30%.

"Президент предложил установить надбавки к заработной плате в размере 30 процентов для кандидатов наук и 60 процентов для докторов наук, занимающихся научно-педагогической деятельностью в государственных организациях", - говорится в сообщении на сайте Мирзиёева.

Министерство здравоохранения РУз Сколько получают бюджетники в Узбекистане

Также узбекский лидер заявил, что необходимо улучшить социальные условия ученых и педагогов. В частности, глава государства поручил построить шесть многоэтажных домов для преподавателей и молодых исследователей, а также универсальный спортивный комплекс на территории Студенческого городка в Ташкенте.

Кроме того, во время встречи Шавката Мирзиёева с академиками и учеными обсуждалась возможность внедрения системы присуждения бинарных (двойных) ученых степеней доктора - исследователю, создавшему научную разработку, и базового доктора - соискателю, внедрившему разработку в практику.

Напомним, заработная плата научных работников повысилась в среднем на 25 процентов с 1 сентября прошлого года, еще на 20 процентов - с 1 января текущего года, ожидается повышение еще на 25 процентов с 1 июля.