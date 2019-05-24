Маскарад и фейерверки: скандальный выпускной во Владивостоке - видео

После того, как видеозапись попала в сеть, директор школы написала заявление об увольнении.

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. В сети появилось видео довольно необычного празднования окончания школы во Владивостоке. Как сообщает РИА Новости, директор учебного заведения уже написала заявление об увольнении.

В соцсетях и СМИ распространилось видео, снятое в одной из школ Владивостока. На нем выпускники бурно и весело отмечают праздник окончания школы. Некоторые из них решили нарядиться в костюмы, причем довольно откровенные. Молодые девушки облачились в полицейскую форму, юноши предстали в образе зайцев PlayBoy.

Выпускники раскидывают повсюду краски, жгут цветные дымовые шашки, а затем добираются и до огнетушителя.

Такой выпускной запомниться им надолго, особенно учитывая то, что МВД уже проводит проверку по данному инциденту.

Недавно, Министерство народного образования Узбекистана опубликовало рекомендации по завершению 2018-2019 учебного года и проведению "Последнего звонка" в школах.