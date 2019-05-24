18:54 24 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Школьники во время перемены, архивное фото

Безопасность в школах Узбекистана могут доверить Huawei

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
15110

В Министерстве народного образования прошла встреча с гендиректором компании Huawei в Узбекистане Лю Цзясином.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана может привлечь Huawei к обеспечению безопасности в школах. Об этом стало известно после прошедшей в ведомстве встречи с генеральным директором компании в республике Лю Цзясином.

Он рассказал об опыте Huawei и ее партнеров в сфере развития цифрового образования в Китае и других странах.

По данным пресс-службы министерства, стороны обговорили реализацию перспективных проектов в сфере народного образования.

Huawei представили свои первые умные очки
© techcrunch
Huawei представила свои первые "умные" очки
"В частности, были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в школах и организации дистанционного обучения, а также внедрения системы электронного обучения с использованием современных технологий", — говорится в публикации.

Участники встречи также рассмотрели возможные модели финансирования совместных проектов, в том числе привлечение грантов.

В конце апреля президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Китай ознакомился с техникой, которую производит компания Huawei. Он обсудил с основателем компании Жэнь Чжэнфэем развитие в Узбекистане систем "Безопасный город", "Электронное правительство", службы экстренной медицинской помощи и других. В финале встречи стороны договорились о развити сотрудничества в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.

По теме

В США запретили Huawei: в стране введен режим ЧП
Huawei в "черном списке": все гаджеты лишатся Android
Huawei забанили в гугле, и это только начало
Теги:
Образование, Huawei, Министерство народного образования Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
Страшно и опасно для жизни: жуткие кадры из заброшенной школы - видео
10 преимуществ фиников для здоровья
Десять причин есть финики каждый день

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054