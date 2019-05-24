Безопасность в школах Узбекистана могут доверить Huawei

В Министерстве народного образования прошла встреча с гендиректором компании Huawei в Узбекистане Лю Цзясином.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана может привлечь Huawei к обеспечению безопасности в школах. Об этом стало известно после прошедшей в ведомстве встречи с генеральным директором компании в республике Лю Цзясином.

Он рассказал об опыте Huawei и ее партнеров в сфере развития цифрового образования в Китае и других странах.

По данным пресс-службы министерства, стороны обговорили реализацию перспективных проектов в сфере народного образования.

"В частности, были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в школах и организации дистанционного обучения, а также внедрения системы электронного обучения с использованием современных технологий", — говорится в публикации.

Участники встречи также рассмотрели возможные модели финансирования совместных проектов, в том числе привлечение грантов.

В конце апреля президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Китай ознакомился с техникой, которую производит компания Huawei. Он обсудил с основателем компании Жэнь Чжэнфэем развитие в Узбекистане систем "Безопасный город", "Электронное правительство", службы экстренной медицинской помощи и других. В финале встречи стороны договорились о развити сотрудничества в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.