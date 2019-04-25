Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане

Узбекский лидер накануне прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в мероприятиях II Международного форума "Один пояс — один путь".

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с техникой, которую производит ведущая китайская компания Huawei. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев высоко оценил использование технологий искусственного интеллекта, а также поинтересовался судьбой проектов, которые уже реализованы в Узбекистане совместно с Huawei, и тем, как компания готовит специалистов.

— Прежде чем привлекать новые технологии, очень важно готовить и повышать квалификацию специалистов, которые будут их использовать. Необходимо сотрудничать с компанией прежде всего в данном направлении, ускорить внедрение в нашей стране технологий 5G, — заявил президент.

Сети 5G позволяют обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, это в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Первой страной в мире, которая начала использовать сети 5G, стала Южная Корея.

Шавкат Мирзиёев также обсудил с основателем компании Жэнь Чжэнфэем развитие в Узбекистане систем "Безопасный город", "Электронное правительство", службы экстренной медицинской помощи и других.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев в рамках участия в международном форуме "Один пояс — один путь" посетил Центр исследований и инноваций компании Huawei

По данным пресс-службы, в финале встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев в рамках участия в международном форуме "Один пояс — один путь" посетил Центр исследований и инноваций компании Huawei

Huawei Technologies — одна из крупнейших глобальных компаний в области цифровизации и телекоммуникационных технологий.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев в рамках участия в международном форуме "Один пояс — один путь" посетил Центр исследований и инноваций компании Huawei

Основными направлениями ее деятельности являются производство инновационных информационных продуктов и решений, систем передачи данных, оптических устройств, сетевого оборудования, дата-центров, а также смартфонов, планшетов, компьютеров, бытовой техники.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев в рамках участия в международном форуме "Один пояс — один путь" посетил Центр исследований и инноваций компании Huawei

Президент Узбекистана накануне прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства примет участие в мероприятиях II Международного форума "Один пояс — один путь".

Шавкат Мирзиёев уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, лидеры обсудили вопросы увеличения товарооборота между двумя странами до 10 миллиардов долларов.