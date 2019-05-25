Подготовка к экзаменам – 12 дельных советов абитуриентам

Совсем скоро для школьников и студентов наступит горячая пора – экзамены. Чтобы подготовка не стала стрессом и не превратила в зомби, можно попробовать некоторым советам. При правильной подготовке любой экзамен будет по зубам.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Подготовка к тестам может быть трудной. Тем не менее есть способы улучшить память, концентрацию и даже настроение на этот период.

Исследования нейробиологов, психологов и диетологов, а также мудрые советы преподавателей и студентов – в списке советов ВВС.

1. Завтрак и "пища для мозга"

Для правильного функционирования телу нужна энергия, и способность мозга к концентрации напрямую зависит от адекватного, устойчивого запаса энергии в виде глюкозы. Исследования показывают, что учащиеся, которые завтракают, показывают лучшие результаты на экзаменах, потому что им легче концентрироваться и вспоминать информацию.

Начать свой день лучше с углеводов, которые будут медленно выделять энергию в течение утра: овсяная каша, цельнозерновой хлеб или мюсли с низким содержанием сахара.

Можно добавить небольшое количество молока, йогурта или яиц.

Напитки с антиоксидантами и антоцианами могут помочь улучшить кратковременную память и поднять настроение. Они могут включать в себя чернику, клубнику, орехи, оливки, тыквенные семечки и темный шоколад, которые питают тело и разум.

2. Начните рано...

Начните готовиться задолго до даты экзамена - это поможет вам чувствовать себя спокойнее, и у вас меньше шансов закончить все простой зубрежкой.

Старайтесь заниматься по утрам, когда ваш мозг отдохнет и освежится. Не оставляйте большую часть учебы на вторую половину дня, когда организм уже уставший.

Лучше соблюдать определенное расписание занятий: начинать и заканчивать подготовку в одно и то же время.

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3. Решите, на чем сосредоточиться

Разные типы экзаменов требуют разных подходов, так что выясните формат своего экзамена. Тогда вы будете знать, как именно вам готовиться.

Для экзамена в виде эссе вам может не понадобиться охватывать все предметы, поэтому может быть эффективнее сосредоточиться на какой-то теме и изучить ее более глубоко.

Тест с несколькими вариантами ответов или короткий экзамен в виде ответов потребуют более широкого, но менее подробного понимания учебной программы.

4. Составьте план

Это может показаться трудоемким, но составление комплексного плана действительно сэкономит ваше время. Вам не придется тратить ни минуты на то, чтобы решить, что именно учить, - и это поможет вам отслеживать ваши успехи.

Составьте расписание как можно более подробно, включая любые соответствующие документы или заметки, которые вам нужно будет просмотреть - и придерживайтесь его.

5. Интервалы - лучшие союзники

Распределите свои занятия и даже не думайте о зубрежке. Гораздо лучше проводить одночасовые учебные занятия в течение 10 дней, нежели изучать предмет 10 часов один день.

Для запоминания информации требуется время, но доказано, что метод интервалов наиболее эффективен: из-за промежутка между сеансами он позволяет забыть, а затем снова изучить материал.

Эта стратегия названа одной из самых надежных за всю историю экспериментальных исследований в области обучения и памяти.

Но имейте в виду, что то, что хорошо подходит для одного экзамена, может быть не самым лучшим методом для другого.

Другие методы запоминания - это флэш-карты, основанные на интервальных повторениях, ассоциативные карты, групповая работа и даже запись разговоров с их последующим прослушиванием.

Вот почему хорошо начинать заранее. Это даст вам время попробовать и протестировать, что работает для вас. Но не тратьте время и деньги на модные маркеры-текстовыделители: исследования показывают, что они мало чем помогут вашему обучению.

6. Протестируйте себя

По словам ведущих психологов и нейробиологов,"самотестирование" может быть одним из наиболее эффективных способов улучшить вашу способность к усвоению информации.

Эта техника помогает понять саму концепцию, а не просто заучить ее наизусть, и дает возможность проверить наличие пробелов в знаниях.

7. Станьте учителем

Стать учителем - хорошо известная техника, известная как "эффект протеже".

Это стимулирует память и способность к запоминанию: чтобы обучать другого, необходимо изучить и организовать свои знания в четкой и структурированной форме.

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Телефоны нужны, но не во время учебы. Приманка в виде социальных сетей и мессенджеров будет постоянно вас отвлекать и преследовать из-за эффекта "страх пропустить что-то важное".

Это уже давно проверено и доказано: чем больше времени вы проводите с телефоном, тем ниже ваши оценки.

И не обманывайте себя, думая, что вы сможете оставить его на столе и не трогать. Исследования показывают, что одного присутствия телефона в зоне видимости будет достаточно, чтобы подорвать вашу способность к концентрации.

9. Меньше музыки, больше тишины

Студенты, которые учатся в спокойной обстановке, лучше запоминают материал, чем те, кто слушает музыку во время занятий.

Особенно к этому совету должны прислушаться интроверты, так как они больше склонны отвлекаться на фоновую музыку, нежели экстраверты.

10. Регулярные перерывы, свежий воздух и физические упражнения

Эффективные занятия - не значит непрерывные. Паузы между учебными сессиями дают больше шансов запомнить то, над чем вы работали.

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Физические упражнения обеспечивают кровоток, доставляя больше кислорода к мозгу и помогая ему функционировать лучше - именно то, что нужно в период экзаменов.

Кроме того, если подышать свежим воздухом, то будет больше шансов вернуться за рабочий стол и лучше сосредоточиться после прогулки.

11. Спите

Ночью перед экзаменом нужно хорошо выспаться - но это правило также относится ко всему периоду подготовки к тестам.

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Засыпать в разумное время значит, что вы сможете проснуться рано, хорошо отдохнувшими и готовыми приступить к выполнению плана дня.

Не поддавайтесь искушению готовиться ночь напролет. Иногда учеба в позднее время неизбежна. Однако старайтесь свести такие случаи к минимуму.

12. Будьте спокойны и позитивны

Постарайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой в течение всего процесса повторения материала. И если у вас плохой день, не позволяйте ему повлиять на то, как вы будете учиться день спустя.

Суть в том, чтобы понять, как вам наиболее эффективно учиться, и старательно придерживаться этого способа.

И не забудьте наградить себя, когда экзамены закончатся!