Как сотрудники органов внутренних дел могут использовать автомобили граждан

В Узбекистане сотрудники органов внутренних дел имеют право в принудительном порядке использовать транспортные средства граждан.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана напомнило, в каких случаях сотрудники органов внутренних дел могут в принудительном порядке использовать транспортные средства граждан. Отметим, что это исключительные обстоятельства.

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Итак, сотрудники органов внутренних дел могут пользоваться транспортными средствами граждан для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в медучреждения людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также преследования лиц, совершивших преступления, и доставления их в органы внутренних дел, проезда к месту происшествия или сбора личного состава органов внутренних дел по боевой тревоге.

Владельцам транспортных средств выдается документ, подтверждающий факт их использования и идентифицирующий сотрудника органа внутренних дел, использовавшего транспортное средство.

Законом также предусмотрено возмещение органами внутренних дел убытков, расходов, имущественного вреда.