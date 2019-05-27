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Узбекские школьники

Прием документов в президентские школы стартует 1 июня

© Министерство образования Узбекистана
Общество
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Заявки на обучение принимаются онлайн или же документы можно принести в специальные центры.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Прием документов в президентские школы в Намангане, Нукусе, Хиве и Ташкенте стартует 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

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© Sputnik / Владимир Астапкович
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Заявку на обучение можно подать онлайн до 22 июня 2019 года. Также есть возможность принести документы лично в специальные центры.

В этому году в образовательные учреждения ведется набор в 5-10 классы.

Кандидаты должны предоставить в приемную комиссию свидетельство о рождении, оригинал и копию табеля ученика по итогам 2018-2019 учебного года и справку из школы.

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Президентские школы открываются в соответствии с постановлением Шавката Мирзиёева "О мерах по образованию президентских школ" от 20 февраля 2019 года. Задача таких учебных заведений - создать систему по управлению талантами и подготовить будущих лидеров страны.

Теги:
Ташкент, Хива, Нукус, Наманган, Узбекистан



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