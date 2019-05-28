Каждый четвертый узбекистанец не собирается в отпуск в этом году

К тому же, один процент жителей страны берут кредиты в банках на отпуск.

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Компания HeadHunter провела опрос среди узбекистанцев, выяснив, как жители республики планируют свой отпуск.

Опрос проходил с 15 по 28 мая, в нем приняли участие 108 человек.

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Исследователи пришли к выводу, что 25% респондентов вообще не собираются в отпуск в 2019 году. К тому же, 71% опрошенных пока только строят планы на отпускные дни. И лишь 4% узбекистанцев уже успели отдохнуть.

Интересно, что уходить в отпуск жители республики чаще всего предпочитают в июле и августе.

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Свыше сорока процентов участников голосования признались, что планированием отпуска занимаются на работе, а 59% посвящают этому только свободные часы.

Тридцать шесть процентов респондентов рассказали, что любят активный отдых, музеи и экскурсии, 16% сообщили, что не прочь весь отпуск провести на пляже, 48 процентов чередуют активный отдых с пассивным.

Большинство респондентов (39%) планируют провести свои отпускные дни за рубежом. Популярными направлениями среди узбекистанцев являются Турция, европейские страны, курорты России и Кыргызстана.

Двадцать шесть процентов будут отдыхать в других регионах страны, 21% отпуск проведут дома, а для 14% респондентов лучший отпуск - это отдых на даче.

Трудовой кодекс предусматривает ежегодный оплачиваемый отпуск для отдыха, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей работника. Такой отпуск предоставляется с сохранением места работы и среднего заработка.